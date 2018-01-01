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В России пара занялась сексом днем на детской площадке: видео 18+

Сегодня, 13:31

"Инцидент полового характера" произошел в далеком городе Новосибирск.

Пара
Иллюстративное фото Reuters
На улице имени известного российского поэта Сергея Есенина, в Новосибирске (Россия) молодая пара предалась плотским утехам среди бела дня.

Согласно обнародованной на портале YouTube видеозаписи, сексом парень и девушка занялись сексом прямо во дворе многоэтажного дома − на детской площадке под деревьями.

"Для вечности" "клубничку" заснял житель одного из близлежащих домов на окамеру своего смартфона. По его словам, секс продлился недолго и никаких других "свидетелей разврата" поблизости не оказалось.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Москве на ЧМ-2018 фанат-аргентинец занялся сексом с россиянкой.

 

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Теги:  
Россия, секс, детская площадка, парень, девушка, YouTube
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