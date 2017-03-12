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Думали, "укропы" воевать не умеют. Наемник рассказал о гибели роты российских десантников в Луганске

Сегодня, 17:38

Российские военные сами города не брали, но артиллерия российская есть, говорит нацбол.

Десантники, россия
Российские десантники, иллюстрация gunm.ru
Несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина, что на Донбассе нет кадровых российских военных, а воюют в основном "бывшие шахтеры и трактористы", появилось новое подтверждение присутствия на востоке Украины десантников из РФ.

Об этом член запрещенной в РФ Национал-большевистской партии Дмитрий Колесников, который воевал в Славянске на стороне боевиков ДНР, рассказал в интервью "Новой газете".

"Наши военные там, конечно, были. Обучали. И оружие из России, конечно, идет. Отрицают [в Москве] это, потому что доказать-то невозможно. Российские военные сами города не брали, но артиллерия российская есть. Пехоты нет, хотя был, например, случай под Луганском — я сам видел — когда зашла тактическая рота наших вэдэвэшников, и почти все полегли. Думали, что "укропы" вообще воевать не умеют", — рассказывает нацбол.

По его словам, основная масса на Донбассе воюет за идею, но есть и те, "кто мотается по всему свету, по войнам, потому что им это нравится". "Рядовой боец получает 15 тысяч рублей, и это не те деньги, за которыми нормальный человек поедет", — добавляет он.

"[На Донбасс] в любом случае бы вошли войска, но, если честно, только идиот в "ополчении" будет отрицать, что войну спровоцировали мы, в Славянске. Но она бы неизбежно случилась", — признал Колесников.

Как пишет издание после начала военного конфликта на Донбасса другороссы (они же — нацболы) создали добровольческое движение "Интербригады", по линии которого переправили на Донбасс около 2000 человек.

Напомним, попавший в конце 2014-го на Донбасс лидер нацболов Эдуард Лимонов заявил об ЛНР: непонятно, как выглядят эти территории из Кремля, но вблизи все мрачно.

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Нацбол, Колесников, Луганск, российские десантники, наемник, Славянск, Лимонов
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