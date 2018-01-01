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"Два дебила". В киевском метро парни прыгнули под поезд, видео

Сегодня, 13:12

В подземке из-за инцидента произошел сбой в движении поездов.

Киев,метро,поезд
В метро Киева двое парней прыгнули под поезд УНИАН
В Киеве на одной из станций метро двое парней прыгнули в желоб между рельсами под поезд.

В результате инцидента был сбой в движении поездов, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Два дебила" Киев. Малолетки развлекаются, прыгая в желоб под поезд метро. В результате экстренная остановка и сбой движения", — отмечается в сообщении.

Ранее в Киеве заметили подростков, которые занимались опасным развлечением — молодые люди решили прокатиться на корпусе электрички и взобрались на элементы в хвосте поезда. Посмотреть фото зацеперов можно здесь.

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Киев, метро, поезд
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