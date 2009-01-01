Два начальника-копа отказались от участия в конкурсе на должность главы Нацполиции

Крищенко связал свой отказ от конкурса на должность главы Нацполиции с трагическими событиями в Княжичах.

УНИАН

Временно исполняющий обязанности руководителя Национальной полиции Украины Вадим Троян и глава управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко отказались от участия в конкурсе на должность главы ведомства.

О своем решении они оба написали на своих страницах в соцсети.

Так, Троян в Facebook написал, что "принял решение не продолжать участие в конкурсной процедуре на должность председателя Национальной полиции Украины. Квалификационные требования, стаж работы в сфере права: комиссия внимательно (и это правильно) посчитала мой стаж работы в сфере права и попросила у меня справку о сфере деятельности в одной из частных компаний, в которой работал. Я не буду готовить такую справку. Мое мнение — глава полиции Украины должен быть абсолютно легитимным, соответствующим всем требованиям закона — без поправок, дописываний и натяжек", — написал он.

По словам Трояна, ему не хватило около 20 месяцев стажа для безоговорочного прохождения всех критериев конкурса.

"Я это принимаю, и, как офицер, не хочу никаких поблажек и предположений. Работы на выбранном мной пути очень много и я, наряду со своими товарищами, буду продолжать служить Украине", — отметил он.

"Очень хочу, чтобы конкурсная комиссия выбрала лучшего, и желаю своим товарищам, среди которых много достойных офицеров — пройти это испытание и выйти победителями", — добавил Троян.

В свою очередь, Крищенко в Facebook связал свой отказ от конкурса на должность главы Нацполиции с трагическими событиями в Княжичах.

"Принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность председателя Национальной полиции. Как патриот своей профессии, не могу ставить под сомнение объективность выбора руководителя многотысячного коллектива полиции. В первую очередь это связано с трагическими событиями на Киевщине, в том числе в Княжичах", — сказал Крищенко.

Он также отметил, что несет непосредственную ответственность за трагедию в Княжичах.

Стоит отметить, что 24 января, началось тестирование претендентов на пост главы Нацполиции. Конкурс на должность главы Нацполиции не предусмотрен законом, является консультативным и проводится по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова.

Список финальных претендентов должен быть сформирован и передан на рассмотрение министру внутренних дел в как можно более короткий срок, но не позднее 15 февраля 2017 г.