Движение колонн, развертывание блокпостов. На юге Украины проходят военные учения

Население просят с пониманием относиться к определенным неудобствам.

Блокпост ВСУ, иллюстрация Reuters

На текущей неделе на территории Одесской и Николаевской областей проходят военные учения.

По этом идет речь в сообщении пресс-службы ВМС ВСУ.

"В рамках комплекса учений с боевой готовности органов военного управления и воинских частей будут иметь место передвижение колонн военной техники, развертывание блокпостов на путях движения и другие мероприятия. В связи с вышеуказанным, просим с пониманием относиться к определенным неудобствам, которые могут возникнуть из-за проведения запланированных мероприятий", — говорится в сообщении.

Также командование попросило население "не создавать подразделениям лишние трудности в выполнении поставленных задач и сохранять спокойствие".

Напомним, ранее сообщалось, что на Херсонщине прошли учения ПВО.