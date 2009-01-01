Движение колонн, развертывание блокпостов. На юге Украины проходят военные учения

Население просят с пониманием относиться к определенным неудобствам.
По этом идет речь в сообщении пресс-службы ВМС ВСУ.
"В рамках комплекса учений с боевой готовности органов военного управления и воинских частей будут иметь место передвижение колонн военной техники, развертывание блокпостов на путях движения и другие мероприятия. В связи с вышеуказанным, просим с пониманием относиться к определенным неудобствам, которые могут возникнуть из-за проведения запланированных мероприятий", — говорится в сообщении.
Также командование попросило население "не создавать подразделениям лишние трудности в выполнении поставленных задач и сохранять спокойствие".
Напомним, ранее сообщалось, что на Херсонщине прошли учения ПВО.