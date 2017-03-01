Единственный украинский олигарх вошел в ТОП-500 самых богатых людей мира

На первом месте в рейтинге Билл Гейтс, имеющий 85,2 млрд долл.

Ринат Ахметов. Олигарх Ринат Ахметов — единственный из украинцев, кто попал в рейтинг миллиардеров, заняв 483 строчку в рейтинге 500 богатейших людей мира от агентства Bloomberg.

Состояние Ахметова оценивается в 3,66 миллиардов долларов. При этом, из рейтинга видно, что состояние Ахметова уменьшается, пишет Украинская правда.

На первом месте в рейтинге Билл Гейтс, имеющий 85,2 млрд долл.

На 55 месте бизнесмен Лакшми Миттал, которому в Украине принадлежит "Криворожсталь". Его состояние оценили в 16,3 млрд долл.

За этот год выросло состояние председателя совета директоров Tesla Motors Илона Маска. Сейчас его состояние оценивается в 11,5 млрд долл. Он занимает 99 место.

В списке много российских бизнесменов. На 52 месте российский бизнесмен Владимир Потанин с 16,5 млрд долл. На 103 месте разместился друг Путина бизнесмен Геннадий Тимченко с 11,4 млрд долл. С 2014 года он подпадает под санкции, согласно рейтингу, его состояние уменьшается. На 217-м — Олег Дерипаска с 6,63 млрд долл.

Напомним, самым богатым человеком Украины остается олигарх Ринат Ахметов. Его состояние оценивается в 4,1 млрд долл. В прошлом году Ахметов за год потерял 4,6 млрд долл.