"Ее убил бездушный металл". Журналист рассказал подробности гибели девушки-медика в зоне АТО

Андрей Цаплиенко убежден, что стрелок был профессиональным снайпером.

23-летняя Сабина Галицкая погибла в результате обстрела в зоне АТО Фото: Facebook/Яна Осока

Медсестра Сабина Галицкая ехала в освобожденное село Катериновка Луганской области по, казалось бы, безопасной дороге, откуда до противника было порядка трех километров.

Девушка следовала в "серую зону", где люди уже забыли, что такое медицина, чтобы отвезти необходимые лекарства для сердечников и гипертоников. Журналист Андрей Цаплиенко рассказал в Facebook, как он посетил место резонансной гибели юного медика.

"В машине были четверо. Трое молодых бойцов и Сабина. Могли погибнуть все. Обычно кумулятивная струя прожигает броню и истребляет все живое под металлом. Но заряд не сработал так, как он работает. Ракета своей массой проломила броню. Как раз там, где за тонким противопульным слоем металла сидела девушка-медик", - пишет автор.

По словам Цаплиенко, в Киеве намерены провести анализ ракеты, которая убила Галицкую. Однако журналист не сомневается, что огонь по украинской машине открыл снайпер-профессионал, возможно, обученный в России. Он утверждает, что на этом участке пути ранее были абсолютно аналогичные обстрелы.

"Возле Катериновки меня охватило ощущение какого-то адского дежавю. Это уже было. Именно здесь, на этом месте, я это уже видел. Минувшей зимой. На этом участке линии соприкосновения вражеский оператор противотанкового комплекса попал в джип, в котором ехал разведчик Виталий Сенюк. Не прошло и двух месяцев, как ракета сжигает машину с водителем 24-й бригады Володей Пирусом. Всего таких попаданий на этом участке не меньше полдесятка. Один и тот же почерк. Выстрел из сверхдальней, предельной для такого вида оружия, дистанции. Через несколько секунд второй. Чтобы добить. Тоже меткий. Того, кто стрелял, можно считать противотанковым снайпером", – констатировал Цаплиенко.

Журналист напоминает, что на гибель медика отреагировали в США. Спикер Госдепа Хизер Ноерт отметила, что этот чудовищный случай является подтверждением того, что война на востоке Украины продолжается. Однако даже такой масштаб резонанса не вернет родителям погибшую дочь, горько констатирует автор.

Напомним, медик Сабина Галицкая погибла 20 февраля во время обстрела пророссийскими боевиками 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.