"Эхо войны".В Петербурге мужчина с двумя детьми угодил под колеса танка: видео

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Танк Т-60 - "виновник" происшествия "Википедия"

В Приморском районе Санкт-Петербурга в одном из парков прозошло мужчина и двое детей рухнули во время поездки на танке "Т-60" под его колеса.

Такое сообщение опубликовала пресс-служба СУ Следственного комитета по региону.

"Днем 29 апреля 2018 года в одном из парков, расположенных в Приморском районе Санкт-Петербурга, во время катания на модели танка "Т-60" произошло падение с транспортного средства мужчины 1985 года рождения и двух несовершеннолетних 2003 и 2008 годов рождения, которые получили травмы различной степени тяжести, — заявили в ведомстве.

Мужчина получил закрытый перелом лодыжки и ушиб бедра , а о травмах детей достоверная информация на данным момент отсутствует.

Напомним, ранее в России военные на трассе уронили танк в кювет.

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