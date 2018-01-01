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"Эхо войны".В Петербурге мужчина с двумя детьми угодил под колеса танка: видео

Сегодня, 18:07

При виде новостей, подобных этой, порой сложно отделаться от сильного ощущения непрочности бытия. 

Т-60
Танк Т-60 - "виновник" происшествия "Википедия"
В Приморском районе Санкт-Петербурга в одном из парков прозошло мужчина и двое детей рухнули во время поездки на танке "Т-60" под его колеса. 

Такое сообщение опубликовала пресс-служба СУ Следственного комитета по региону.
"Днем 29 апреля 2018 года в одном из парков, расположенных в Приморском районе Санкт-Петербурга, во время катания на модели танка "Т-60" произошло падение с транспортного средства мужчины 1985 года рождения и двух несовершеннолетних 2003 и 2008 годов рождения, которые получили травмы различной степени тяжести, — заявили в ведомстве.

Мужчина  получил закрытый перелом лодыжки и ушиб бедра , а о травмах детей достоверная информация на данным момент отсутствует.

Напомним, ранее в России военные на трассе уронили танк в кювет.

 

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Теги:  
Россия, Санкт-Петербург, танк, мужчина, дети
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