Эколог объяснил, почему нельзя принимать закон о регистрации домашних животных

Одобрение документа Радой может лишить пожилых людей любимцев, а животных — хозяев, считает Борейко.

Владимир Борейко Главред

Верховной Раде нельзя принимать законопроект о регистрации домашних животных, поскольку он, в частности, снова разрешает деятельность передвижных цирков, дельфинариев с хлорированной водой, упрощает юридическое понятие "жестокое обращение с животными".

Об этом директор Киевского эколого-культурного центра, эколог Владимир Борейко рассказал на чате в "Главреде".

По словам эксперта, он категорически против документа и будет "принимать необходимые меры, чтобы он был заблокирован".

"Он… вводит бестолковую регистрацию на домашних животных, в результате которой сотни тысяч домашних питомцев могут оказаться на улице, так как их владельцы, прежде всего, пожилые люди, не смогут оплатить их регистрацию. Это трагедия как для стариков, так и для их любимцев", — отметил собеседник.

Ранее Владимир Борейко говорил, что самыми загрязненными городами нашей страны являются Киев, Донецк, Макеевка, Мариуполь, Енакиево, Днепр, Запорожье, Каменское и, как ни странно, Ялта.