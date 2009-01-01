Эколог объяснил, почему нельзя принимать закон о регистрации домашних животных

Одобрение документа Радой может лишить пожилых людей любимцев, а животных — хозяев, считает Борейко.
Об этом директор Киевского эколого-культурного центра, эколог Владимир Борейко рассказал на чате в "Главреде".
По словам эксперта, он категорически против документа и будет "принимать необходимые меры, чтобы он был заблокирован".
"Он… вводит бестолковую регистрацию на домашних животных, в результате которой сотни тысяч домашних питомцев могут оказаться на улице, так как их владельцы, прежде всего, пожилые люди, не смогут оплатить их регистрацию. Это трагедия как для стариков, так и для их любимцев", — отметил собеседник.
Ранее Владимир Борейко говорил, что самыми загрязненными городами нашей страны являются Киев, Донецк, Макеевка, Мариуполь, Енакиево, Днепр, Запорожье, Каменское и, как ни странно, Ялта.