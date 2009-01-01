Экологи радуются низкому наплыву туристов в оккупированный Крым

В этом году ученые обследовали бухту Ласпи и там за последние 20 лет никто не видел такого количества дельфинов.

оккупированном Россией Крыму благодаря существенному сокращению количества туристов существенно снизилась антропогенная нагрузка на акваторию Черного моря.

Об этом сообщила председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в эфире "Радио Крым.Реалии".

"За счет уменьшения количества отдыхающих сама эта проблема локализуется, антропогенная нагрузка на Крым снижается. В этом году ученые обследовали бухту Ласпи и там за последние 20 лет никто не видел такого количества дельфинов. Ведь именно в этой бухте несанкционированно становились корабли, сбрасывали балластные воды, сейчас нет этого объема сбросов из санаториев и с кораблей", — отметила эколог.

По ее словам, улучшение состояния экосистемы моря носит временный характер, так как подконтрольное Кремлю руководство Крыма не интересуется состоянием инфраструктуры полуострова.

"Экологические проблемы полуострова остались, они были, мы на них заостряли внимание, но сейчас они остались и над ними почти никто не работает. Очень влияет экономическая составляющая, потому что упадок туристической инфраструктуры приведет только к ухудшению экологической ситуации", – подчеркнула Тимочко.

По словам крымского "министра" экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, сейчас в оккупированном Крыму расположены 28 полигонов ТБО (твердые бытовые отходы), однако работать могут только девять.

Ранее "Главред" со ссылкой на российские СМИ писал, что российские туристы не хотят ехать отдыхать в незаконно аннексированный РФ Крым.

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