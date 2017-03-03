"Экономически несчастная". Украина осталась в ТОП-10 самых бедных стран мира

Рейтинг учитывает уровни безработицы и инфляции стран и проводится для 65 стран мира.

Украина осталась в десятке самых "экономически несчастных" страны мира по версии Bloomberg

Как отмечают аналитики, Украина улучшила свои показатели на четыре позиции в ежегодном рейтинге "экономического несчастья", но при этом занимает седьмое место в рейтинге.

Первое место антирейтинга уже третий год подряд занимает Венесуэла, индекс которой составляет почти 500 пунктов. Тогда как второе и третье место занимают ЮАР и Аргентина с индексами 32 и 31 соответственно.

Украина занимает седьмое место с индексом 19, что более чем на 5 пунктов лучше, чем в прошлом году, когда наша страна была на третьем месте с индексом 24,4.

Наилучшие показатели продемонстрировали Таиланд и Сингапур, с индексами 2,6 и 3,1 соответственно.

Рейтинг учитывает уровни безработицы и инфляции стран и проводится для 65 стран мира.

Напомним, в Украине число людей, живущих за чертой бедности, выросло в два раза.

Напомним, ранее о проблеме роста бедности в Украине шла речь в материале "Главреда": "Эпидемия бедности: почему уровень жизни украинцев приближается к странам третьего мира".

фото: hyser.com.ua