Экс-депутат Госдумы спрогнозировал, когда украинцы и россияне забудут войну

Людская память очень короткая, отметил Пономарев.

Флаги Украины и РФ, иллюстрация wpristav.ru

Бывший депутат Госдумысчитает, что в Украине иосновная масса граждан достаточно быстро вернется к нормальным отношениям после окончания активного противостояния между странами.

Об этом он рассказал на чате в "Главреде".

В то же время гость подчеркнул, что "людская память очень короткая".

"Так что, безусловно, в тех семьях, в которых погибли бойцы, или мирные семьи, которые пострадали в зоне конфликта, это будут помнить долго", — добавил собеседник.

По его мнению, "основная масса граждан как Украины, так и России после окончания активного противостояния между нашими странами… достаточно быстро вернется к нормальным отношениям… это вопрос, может быть, двух десятилетий". "И примеры других стран мира, в которых были войны друг с другом, подтверждают эту мою гипотезу", — отметил экс-депутат.

Ранее Илья Пономарев говорил, что в РФ, скорее всего, обязательно произойдет "майдан", и будет носить очень жесткий характер. Ознакомиться с другими мнениями эксперта можно здесь.