Экс-охранник Яроша оказался в российском СИЗО, в Сети говорят о похищении

Информация о пересечении границы Шумков пока никак не подтверждалась, и что его, скорее всего похитили.

Александр Шумков охранник Дмитрия Яроша. Facebook.com

Бывший охранник экс-лидера "Правого сектора", народного депутата Дмитрия Яроша , Александр Шумков, находится в российском СИЗО по подозрению в участии в экстремистских организациях.

Об это сообщила представитель херсонской "Самообороны" Инна Усачева в Facebook.

По ее словам, 28-летний Шумков входил в охрану Яроша в 2014-2015 годах.

"Александр — настоящий патриот Украины. Перестав входить в команду Яроша, патриотических рядов Херсонщины он не покинул. Работал в Чернобаевской воинской части, с осени должно было начаться его обучения для повышения образовательно-квалификационного уровня и дальнейшего продвижений по военной службе", — написала она.

Усачева пояснила, что месяц назад Шумков исчез "без предупреждений", не вернувшись с работы домой. Позже в сети появилась информация о том, что мужчина якобы пересек границу с РФ и его задержали сотрудники ФСБ, однако вскоре отпустили.

Она подчеркнула, что информация о пересечении границы Шумков пока никак не подтверждалась, и что его, скорее всего похитили.

"Вчера, 26 сентября, матери Александра пришло письмо с РФ, Александр находится в Брянском СИЗО и ему произнесено подозрение за участие в экстремистских организациях.Сейчас об исчезновении и письме сообщено полиции и СБУ. Мать в ближайшее время будет в Киеве и обратится в МИД с целью дальнейшего выяснения обстоятельств через консульство", — добавила активистка.

Напомним, ранее сообщалось, что в российском городе Краснодар арестовали сына украинского офицера — 19-летнего Павла Гриба.