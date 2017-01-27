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"Экс-премьер" ДНР сказал, что первый главарь ЛНР умер

Сегодня, 17:55

Причины кончины бывшего лидера "республики" пока неизвестны.

Болотов
Валерий Болотов Reuters
"Экс-премьер" самопровозглашенной ДНР Александр Бородай заявил, что первый главарь террористической ЛНР Валерий Болотов (жил в России — ред.) умер.

Об этом пишет РБК.

По данным агентства, источник, близкий к бывшему лидеру псевдореспублики, подтвердил, что тот скончался.

"Бородай сказал, что узнал о смерти Болотова от его близких, уточнив, что не в курсе подробностей… Причины смерти выясняются", — отметили журналисты.

Напомним, 27 декабря 2016 года в захваченном Луганске умер "министр сельского хозяйства и продовольствия" самопровозглашенной ЛНР Сергей Литвин. Позже журналист Юрий Бутусов назвал возможную причину кончины "чиновника".

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