"Экс-премьер" ДНР сказал, что первый главарь ЛНР умер

Причины кончины бывшего лидера "республики" пока неизвестны.

Валерий Болотов Reuters

"Экс-премьер" самопровозглашенной ДНРзаявил, что первый главарь террористической ЛНР(жил в России — ред.) умер.

Об этом пишет РБК.

По данным агентства, источник, близкий к бывшему лидеру псевдореспублики, подтвердил, что тот скончался.

"Бородай сказал, что узнал о смерти Болотова от его близких, уточнив, что не в курсе подробностей… Причины смерти выясняются", — отметили журналисты.

Напомним, 27 декабря 2016 года в захваченном Луганске умер "министр сельского хозяйства и продовольствия" самопровозглашенной ЛНР Сергей Литвин. Позже журналист Юрий Бутусов назвал возможную причину кончины "чиновника".