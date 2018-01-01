Экс-проститутке дали рыцарский титул "за выдающие профессиональные достижения"

В 1980-е годы Катрин Хили была школьной учительницей, а затем занялась проституцией.

Кэтрин Хили стала кавалером Ордена Заслуг. facebook.com/catherine.healy

В Новой Зеландии бывшая секс-работница Кэтрин Хили получила титул дамы – эквивалент мужского титула "сэр." К тому же ее наградили Орденом Заслуг.

В этой стране титулы рыцарей и дам утверждает королева Елизавета II на основе рекомендации местного премьер-министра.

Хили 62 года. Титул, который она получила, вручается за особые заслуги перед страной или за выдающие достижения в профессиональной деятельности, пишет ВВС. Сама Кэтрин орден получила за свой вклад в декриминализацию проституции.

В 1980-е годы Катрин Хили работала школьной учительницей. Однако затем она занялась проституцией и была потрясена тем, что у секс-работниц не было никаких законодательных прав. Также Хили возмутило отсутствие защиты со стороны как профсоюзов, так и закона – к которым она привыкла за время работы в школе.

В 1987 году Катрин создала организацию под названием "Новозеландский коллектив проституток" (NZPC), которая выступала в защиту прав работниц секс-индустрии.

NZPC принимала участие в разработке текста закона о реформе проституции, который был принят в 2003 году. После реформы бордели в Новой Зеландии стали легальным бизнесом. Согласно законодательству, на проституток распространяется обычное трудовое право, а также правила безопасности на рабочем месте.

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