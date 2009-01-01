Экс-спикер УПЦ МП объяснил, как нужно поступать со священниками, предавшими Украину

Не нужно превращать государственно-политический процесс в религиозный, говорит Георгий Коваленко

Георгий Коваленко Главред

Украинские граждане, в том числе и священники, должны стоять на государственнических позициях, а не отстаивать интересы России.

Об этом философ, богослов, бывший спикер Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Георгий Коваленко рассказал на чате в "Главреде".

"Граждане Украины должны отстаивать интересы своей страны независимо от того священнослужители они или нет. А теми, кто предает интересы своей страны, должны заниматься соответствующие государственные органы. И не нужно превращать этот государственно-политический процесс в религиозный", — говорит богослов.

Комментируя вопрос, как следует поступить со священниками УПЦ МП с оккупированных территорий Донбасса, которые сначала покрывали сепаратистов, а потом пошли на прямое сотрудничество с оккупантами, Георгий Коваленко заметил: "В политических и юридических вопросах отношение к священникам не должно отличаться от отношения к другим гражданам. Если священник совершает преступление, его судьбу должен решать суд".

На ряде оккупированных территорий Донбасса, граничащих с Россией, активизировалась антиукраинская пропаганды со стороны священнослужителей УПЦ МП, они пугают жителей Донбасса украинскими "бесами и содомитами".

фото: depo.ua