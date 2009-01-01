Эксперимент пранкера. Как в Крыму реагируют на украинский язык: опубликовано видео

Пранкер говорит, что были крымчане, которые на его слова "Слава Украине", отвечали "Героям слава", и заявляли, что любят Украину.

tsn.ua В оккупированном Крыму жители полуострова достаточно адекватно реагируют на звучание украинского языка, а некоторые даже говорят, что любят Украину и на приветствие: "Слава Украине" — отвечают: "Героям Слава".

Об этом рассказал пранкер, который называет себя Гриша Яблуножко, который поэкспериментировал, как местное население реагирует на украинский язык, пишет "Пресса Украины".

Его вопросы крымчанам были довольно провокационные. В частности, его интересовало, чей теперь Крым: "наш или российский". Пранкеры также придумывал улицы имени "ЛюбимогоПутина", мавзолей Ивана Мазепы, дома казацкой культуры, "посольства фашистской Германии", и спрашивал, где они находятся. Впоследствии он перешел на русский язык.

В его эксперименте принимали участие люди разных возрастов: от детей до пенсионеров. Однако никто из них не отнесся к Яблуножку негативно. Только единицы отвечали на его вопросы нецензурными словами, большинство или отвечали дружелюбно, или действительно пытались указать дорогу по адресу, который он называл.

При этом нашлись и те, кто на его слова "Слава Украине", отвечал "Героям слава", а кое-кто даже заявлял, что любит Украину.

В конце видео уличный музыкант по его просьбе сыграл и спел украинскую песню.

Напомним, журналист Виталий Портников объяснил, когда Украина восстановит свою целостность.

Видео: youtube.com