Эксперт рассказала, какие привычки мешают людям обрести счастье

Широко известный принцип "Думай позитивно", оказывается, работает далеко не во всех случаях.
Соответствующее сообщение было опубликовано на западном портале My Domaine. По мнению Даскал, одного лишь позитивного мышления точно не хватит для того, чтобы чувствовать себя счастливым – нужно еще и избавиться окончательно от некоторых ежедневных привычек.
Первая из них − игнорирование своих обязанностей. "Если вы игнорируете свои обязанности в отношении того, за что несете ответственность, то наносите непоправимый ущерб своему счастью. Необходимо решать проблемы в своей жизни и нести ответственность за свои поступки и действия – это форма самопомощи, от которой ни в коем случае нельзя уклоняться", - заявила Раскал.
Вторая привычка – постоянные жалобы и стенания. "Если вы часто ноете и жалуетесь на жизнь, то фокусируетесь на негативных аспектах вашей жизни. Таким образом вы подчиняетесь негативу. Вместо этого акцентируйте внимание на положительных моментах и помните, что вы вправе влиять на любую ситуацию и можете изменить все, что вам не нравится", − считает эксперт.
Третья привычка − неуверенность в себе и собственных силах. "Неуверенность в себе – это серьезное препятствие для успешной, счастливой жизни. Неуверенность в себе вызывает беспокойство, страх и удерживает вас от выполнения своих обязанностей и, безусловно, использования всех возможностей. Попытайтесь вернуть уверенность в себе и избавляйтесь от страха с помощью позитивного мышления и работы над собой", − рекомендует Даскал.
Четвертая привычка – постоянные попытки все вокруг взять под собственный контроль. "Контроль - это иллюзия. На самом деле вы можете контролировать только себя. Отпустите ситуацию, дайте вещам в жизни происходить естественным образом, и вы будете удивлены, когда увидите, как поменяется ваша жизнь и насколько счастливее вы станете", - подытожила она.
Напомним, ранее сообщалось о том, что психологи рассчитали, сколько денег нужно человеку для счастья.
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