Эксперт рассказала, от чего в Украине чаще всего приходится защищать детей

Порой наше идеальное представление о несовершеннолетних создает у них иллюзию вседозволенности, отметила Пухняк.

Ребенок и кот, иллюстрация Reuters

Психолог, социальный работник, руководитель проектов для детей и молодежи из кризисных семей "Каритас Украины"заявила, что в Украине несовершеннолетних чаще всего приходится защищать от родителей.

Об этом эксперт рассказала на чате в "Главреде".

По ее словам, иногда высокая занятость взрослых — причина того, что дети идут на улицу или в деструктивный способ обращают на себя внимание (правонарушения, употребление алкоголя, наркотиков, ранние половые отношения).

"Это все является результатом того, что мы недостаточно говорим со своими детьми, недостаточно вовремя можем отреагировать на изменения в их поведении и объяснить все риски, а порой наше идеальное представление о детях создает у детей иллюзию вседозволенности, что позволяет им делать все, что заблагорассудится", — отметила соцработник.

Ранее заместитель ювенальной превенции Донецкой областной полиции Константин Ликов говорил, что правоохранители будут инициировать рассмотрение в Верховной Раде законопроекта, в котором предусматривается химическая кастрация за педофилию.