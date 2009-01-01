Эксперты о взрывах на складах под Винницей. Война не затихает, это цепочка операции спецслужб РФ

Цель — очевидна: введение санкций против Украины за участие в черном рынке оружия на фоне информации о взрывах.

Пожар на складах боеприпасов в районе Калиновки Винницкой области может быть диверсией спецслужб Россией. Москва никогда не смирится с тем, что Украина ушла. Будут поджигать поля, взрывать склады, убивать…

К такому мнению пришли эксперты, комментируя взрывы на складах под Винницей.

Так, советник главы МВД Евгений Терехов на своей странице в Facebook отметил, что по его мнению — "это диверсия и она неспроста… Готовиться нужно к большему".

Поддержал предположение о диверсии на складах и журналист Богдан Буткевич на своей странице в Facebook.

"Судя по всему, мы стали жертвой классической, как из учебника, многоступенчатой информационно-психологически боевой диверсионной спецоперации спецслужб РФ, направленных на срыв предоставления нам летального оружия. Ну, и общей работы на предоставление Украине имиджа failed state, непредсказуемой дыры в середине Европы", — написал он.

Журналист напомнил, что на днях западным журналистам предоставили информацию о сделках украинской компании "Техимпекс" по продаже советского оружия из стран бывшего Варшавского договора в Азии и Африки.

"Эта тема активно разгоняется российскими ботнетами и средствами массовой дезинформации. Устраивается диверсия в одном из крупнейших и важнейших складов боеприпасов в Калиновке под Винницей. Конкретная боевая цель очевидна — уничтожение склада важных боеприпасов. Причем, судя по всему, наши силовики знали о том, что нечто подобное готовится, ведь вчера-сегодня в Винницкой области проходили типа "учения" СБУ. Не успели, к сожалению", — добавил Буткевич.

Кроме того, он напомнил, что вчера был день рождения у президента Украины Петра Порошенко.

"Гебня очень любит нумерологию и что-то делать под дату. Как и полагается людям с советской ментальностью. Ну и тем более Винница таки ассоциируется с вотчиной Порошенко — то есть, вот вам и морально-психологический аспект. Мол, вы все не защищены, если прямо в день рождения президента в "его области" взрываются боеприпасы", — подчеркнул журналист.

"Отрицательная картинка с толпами людей, убегающих из Калиновки и Винницы, создают дополнительный жестяковый фон. "Власть недееспособна", "все разворовали" и другие. Не дай бог, если еще и жертвы будут", — пишет Буткевич.

Он также подчеркнул, что тему взрывов на складе боеприпасов уже активно разгоняют российские боты в сети.

"Цель — очевидна: введение санкций против Украины за участие в черном рынке оружия на фоне информации о взрывах. Мол, "страна 404" вообще не может ничего контролировать. Сами себя в "гражданскую войну" загнали, он сами себя жгут — при чем здесь Кремль, а? А взрывы специально, может, устроили, чтобы прикрыть ту же торговлю оружием (нонсенс, учитывая, что речь вообще идет об оружии из стран Восточной Европы, а не, собственно, Украины)", — акцентировал Буткевич.

"Если не получится добиться прямых и официальных санкций — то целью является хотя бы осложнение процесса закупки Украиной дефицитных боеприпасов в странах восточной Европы. Ну, и максимальное торможение процесса предоставления Украине летального оружия — мол, они налево торгуют со странами под санкциями, и при этом, не контролируют собственные запасы", — резюмировал он.

Похожую цепочку относительно взрывов выстроил и координатор конструкторских групп украинских беспилотников Alex N Alex Noyt на своей странице в Facebook.

Он отметил, что AMNESTY INTERNATIONAL, организация, неоднократно привлекавшая к себе внимания весьма громкими необоснованными обвинениями Украины, громкие обвинения в торговле оружием с Южным Суданом

"Антитеррористические учения по поиску ДРГ Харьковщина и Винничина; взрыв на складах в Виннице; ольгинские умело раскручивают тезисы "сами взорвали, чтобы скрыть воровство и продажу оружия в Судан"; плюс дата ДР Пороха, "совершенно случайно"; зрадофилы радостно подхватывают "ха-ха", и привычное обливание грязью высшего руководства страны; остается последний кусок мозаики, выгодополучатель которой, однозначно не Украина, и не ее друзья и союзники", — написал он.

"Такая цепочка событий, происходящих в течении недели, не может возникнуть на пустом месте. Априори. Так что не забываем, война не затихает. Она становится более изощренной, с размытыми границами, направленной не сколько на прямой материальный урон, а на раскачку внутренней нестабильности", — подчеркнул эксперт.

Политический обозреватель Олег Пономарь на своей странице в Facebook о взрывах на складах под Винницей написал: "Россия никогда! не смирится с тем, что Украина ушла. Никогда. Будут поджигать поля, взрывать склады, убивать и тд. Украина либо станет вторым Израилем и научится с этим жить и противостоять, либо вернется под Россию. Третьего не дано".

Напомним, в 20 километрах от Винницы в поселке Калиновка горит один из крупнейший военных арсеналов Украины.