Эксперты рассказали о судьбе российских наемников на Донбассе, будущего у них нет, их ликвидируют

Военных, которые побывали на Донбассе, представляют угрозу для режима и их отправляют в "отпуск в один конец".

Российские наемники на Донбассе, иллюстрация. 0629.com.ua Российская армия в Украине почувствовала запах денег и крови. Кадровые военные РФ едут на Донбасс ради финансового обеспечения и наград, но будущего у них нет.

Об этом рассказали эксперт по Ближнему Востоку Аурагх Рамдан, бывший офицер ФСБ России, политэмигрант Илья Богданов и политолог Виктор Небоженко, пишет "Радио свобода".

По словам Богданова, на Донбасс "попадают ветераны чеченских войн, Приднестровья, Грузии".

"Для них обязательный боевой опыт. Они сдают экзамен по военной специальности, медкомиссия, физподготовка. Затем их зачисляют в штат, и они едут. Контракт — на год. Но в месяц, хочешь не хочешь, тебя отправляют в отпуск за счет конторы. Все родственники знают, что ты туда едешь. Страховка — от миллиона до 5 миллионов рублей. Оклад — от 300 000 и надбавки. До полмиллиона рублей может получать человек-"казак", как мой одноклассник, у которого опыт ПТУ. Там никакой идеологии нет, там все ради денег", — говорит Богданов.

В свою очередь Аурагх Рамдан рассказал, что ждет российских наемников, которые вернутся в Россию после войны на Донбассе.

"Люди, которые на Донбассе получили какую-то звездность, они стали не только боевыми единицами, но и потенциальными политиками. Вернувшись в Россию, они могут создавать потенциальную головную боль для режима. Поэтому их надо ликвидировать. И их отправляют в "отпуск в один конец". Там помогут погибнуть или пуля их сама найдет. Также они свидетели операций или преступлений военного характера", — говорит эксперт.

По мнению политолога Виктора Небоженко, как только политики принимают решение о военных действиях, они попадают в зависимость от своих спецслужб и от своих военных.

"Российская армия почувствовала запах денег и крови. Сначала в Украине, теперь в Сирии. Просто ее вывести уже нельзя. Заинтересованы не только олигархи, но и армейские круги. Они почувствовали, что есть деньги, есть награды. Это тот фактор, на который Путин в 2014 году не рассчитывал", — отметил политолог.

Напомним, ранее в Гур Минобороны сообщали, что российское командование принимает меры по сокрытию участия граждан РФ в боевых действиях на оккупированном Донбассе.

Видео: radiosvoboda.org