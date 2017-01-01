Элитное авто чуть не снесло поездом, горе-водителя чудом спасли, видео

Mercedes успел покинуть переезд, по которому буквально через несколько секунд пронесся поезд.

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На Киевщине в Боярке водитель внедорожника Mercedes пытался проскочить между шлагбаумами на запрещающий сигнал светофора, однако оказался зажат между ними. Он пытался съехать с путей, но ничего не получалось.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube, на котором видно, как на помощь -горе-водителю пришел железнодорожник. который спас водителя, от столкновения с поездом.

На помощь ему пришел дежурный по переезду – железнодорожник руками поднял шлагбаум, тем самым освободив путь машине. Mercedes успел покинуть переезд, по которому буквально через несколько секунд пронесся поезд. При этом, судя по видео, в авто также находился пассажир.

Как известно, согласно украинскому законодательству нарушение правил движения через железнодорожный переезд влечет за собой наложение штрафа 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, 1 января, в центре Киева — на улице Большой Васильковской — неадекватный мужчина на иномарке на большой скорости въехал в три припаркованных авто, снес два дерева и разбил остановку.