Элитный спецназ достойно представил Украину на учениях НАТО, опубликованы фото

Командованием ССО ВСУ показало фото учений.
Об этом свидетельствую фотографии, представленные командованием ССО ВСУ на странице в Facebook.
Ранее отмечалось, что Украина и НАТО в ближайшее время достигнут договоренности относительно сотрудничества в сфере создания Сил специальных операций.
Кроме того, президент Петр Порошенко во время встречи с воинами-спецназовцами подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, принятый ВР.
Напомним, командующим Сил специальных операций (ССО) Украины назначен генерал-майор Игорь Лунев.