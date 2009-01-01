Элитный спецназ достойно представил Украину на учениях НАТО, опубликованы фото

Командованием ССО ВСУ показало фото учений.

Военнослужащие одной из элитных частей Сил специальных операций ВСУ представили Украину на учениях Flaming Sword 2017, в которых принимали участие силы спецопераций НАТО.

Об этом свидетельствую фотографии, представленные командованием ССО ВСУ на странице в Facebook.

Ранее отмечалось, что Украина и НАТО в ближайшее время достигнут договоренности относительно сотрудничества в сфере создания Сил специальных операций.

Кроме того, президент Петр Порошенко во время встречи с воинами-спецназовцами подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, принятый ВР.

Напомним, командующим Сил специальных операций (ССО) Украины назначен генерал-майор Игорь Лунев.