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Енот-"Спайдермен" стал звездой Сети, взобравшись на небоскреб

Сегодня, 03:59

За перемещением животного в Интернете следили миллионы зрителей.

Енот
За взбиравшегося на небоскреб енота переживали миллионы зрителей Фото: twitter.com/mpopham
Енот-альтинист стал звездой Twitter после того, как взобрался на небоскреб UBS Tower города Сент-Пол, штат Миннесота.

Первым животного, которое начало взбираться вверх по небоскребу, заметил работник радиостанции Minnesota Public Radio, животное в тот момент находилось на 12-м этаже.

Пользователи Сети устроили реалити-шоу с его участием, за перемещением зверька от этажа к этажу наблюдали миллионы зрителей по всему миру.


За взбирающимся вверх по отвесной стене енотом "охотились" съемочные группы телеканалов и обычные пользователи, находящиеся в этот момент внутри здания. Некоторым удалось снять его совсем близко.

Найти сьемки со смелым зверьком можно по хештегу #mprracoon, где MPR — аббревиатура радиостанции Minnesota Public Radio, которая неотрывно рассказывала зрителям о перемещении хищника.

Енота нарекли местным Спайдерменом, ему сопереживали, предполагая, что животное просто боялось спускаться с высоты, поэтому забиралось все выше. К слову, помочь еноту сотрудникам небоскреба не удалось – окна закрыты, и все, что оставалось им – снимать енота-альпиниста на фото и видео.


Также пользователи вызвали спасателей – те на крыше здания расставили ловушки, что бы поймать зверька.

Реалити продолжалось до глубокой ночи 12 июня. Енот дополз до крыши, о чем возвестили пользователи сети, с тревогой следившие за его путешествием.

"Енот сделал это!", - сообщили юзеры.


Ранее в Киеве из вентиляции многоэтажки спасли енота.

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Теги:  
енот, спайдермен, сеть, небоскреб
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