Эпоха колдунов. На смерть Аллана Чумака

Чумак утверждал, что чудесным способностям его обучили голоса в голове, "работавшие дикторами посменно".

Аллан Чумак zi.dn.ua

В конце 80-х годов огромный Советский Союз буквально сходил с ума. Взрослые, культурные, образованные люди рвались к телеэкрану, чтобы "получить установку" и "зарядить" банку с водой. Сейчас это кажется такой же дикостью, как пляски вокруг деревянных идолов, но в годы Перестройки было самой реальной реальностью. Я помню, как меня, тринадцатилетнего, отправили под светлы очи Аллана Владимировича перед удалением больного зуба. Правда, новокаин мне всё равно пришлось колоть, да и зуб рвали чертовски больно. А ведь моя семья вовсе не была самой отсталой в городе. Все верили в Чумака — и мои родители верили.

Тут мы и сталкиваемся с самым удивительным. Откуда вообще взялся "феномен Чумака"? Почему цивилизованная европейская страна, населённая горожанами с высшим образованием, вдруг поверила, что какой-то колдун сможет решить все её проблемы, не сходя с телеэкрана? Ведь такая вера была — и в покойного Чумака, и в, по счастью, здравствующего по сей день Анатолия Кашпировского. Оба они пользовались бешеной популярностью.

Можно вспомнить злые, но от этого не менее точные стихи Евгения Лукина:

Флакончик с приворотцем у Таиски,

Рунические знаки на Татьянке…

Хреновые вы были атеистки —

Хреновые вы стали христианки.

Советская система, при всех своих пороках, всё же проповедовала рационализм, разумный и критический подход ко всем явлениям. К сожалению, дальше проповеди дело не шло. Советский образованный горожанин, при всей своей внешней цивилизованности, был готов верить в гороскопы, колдовство, исцеление наложением рук, проклятия и тому подобные вещи. Мог он при этом и считать себя марксистом, и ходить в церковь — в его голове всё это отличнейшим образом уживалось.

В конце 1980-х годов властный запрет на подобную дикость был отменён — и она хлынула наружу. Аллану Чумаку случайно повезло оседлать эту волну (впрочем, не ему одному) — и он, хотя бы на короткое время, стал знаменит. Точно неизвестно, как это событие сказалось на его материальном благосостоянии, но полагаю, что не в худшую сторону.

Заметим, что, согласно Википедии, сам Чумак уже в новом тысячелетии утверждал, что чудесным способностям его обучили голоса в голове, "работавшие дикторами посменно". В наше время это звучит жутковато, и от такого человека все старались бы держаться подальше. Но на исходе советской эпохи такому утверждению мало кто удивился бы. Точно так же и академик Кругляков только в конце 90-х назвал "эффект Чумака" лженаучным. Десятилетием раньше академика и слушать бы никто не стал — все были заняты, воду заряжали.

Те годы можно с полным правом назвать эпохой колдунов. Народ отказался от веры в разум, и потому был готов поверить во что угодно. В 1990 году один из российских публицистов писал: "Если сказать, что курить вредно — люди обязательно спросят, почему. Но если сказать им, что вредно носить голубое по четвергам, то они удовлетворятся и объяснением "Потому что Космосо!"". Общество нуждалось в колдунах наподобие Чумака и Кашпировского. Если бы их не было, их следовало бы выдумать. Но они были.

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Советская идеология хоть и претендовала на разумное обоснование, но по сути была религией — в неё требовалось безоговорочно верить. После её крушения людям, лишённым традиционной веры, но не привыкшим мыслить рационально, срочно требовалась какая-то замена. Советские граждане толпой хлынули в православие, но и там хватало дикости и суеверий — всё же утончённые церковные интеллектуалы наподобие Александра Меня были скорее исключением, чем правилом. Тон задавали невежество и мракобесие. Появился спрос на мистику не только самого тёмного, но и самого грубого свойства.

Покойный Аллан Владимирович относился к числу сравнительно безобидных колдунов. Были и другие, гораздо хуже — которые обещали не просто помощь неведомых сил, а огромную прибыль на совсем небольшие вложенные средства. Сергей Мавроди — пример самый яркий, но далеко не единственный. Однако всё это явления одного порядка. Всё это — порождения эпохи одновременно неверия и огромного легковерия.

Если распространить этот взгляд на политику, то и избрание Путина президентом в 2000 году войдёт в тот же ряд. И Путин окажется одним из колдунов. Уже в нулевые годы в Рунете получило популярность четверостишие:

А может, взять, да и покликать Сталина?

На что ещё надеяться стране?

Двадцатый век оставил нам развалины,

А двадцать первый корчится в огне!

Для людей, получавших "установки" и пивших "заряженную" воду, представлялось вполне естественным ждать прихода сильного, умного и решительного лидера, который мигом решит все проблемы. Им же самим не придётся даже, говоря словами поэта, отрывать недвижимость от стула. Казалось бы, что может связывать Чумака и Путина? Но оба они — порождения одного и того же общества, пронизанного одними и теми же настроениями. И оба они появились по той единственной причине, что не могли не появиться.

Рационализм начал поднимать голову только в следующем десятилетии, причём в Украине куда раньше, чем в России. Здесь уже в 2004 году современный образованный горожанин активно заявил о себе. В колдунах он не нуждался. Он знал, что дважды два — не столько, сколько скажет Космос, а четыре. Киевский Майдан был первым шагом к прощанию и с Чумаком, на тот момент вполне живым, и с Путиным, живым по сей день.

До России очередь дошла только семь лет спустя, в 2011 году. Но и здесь на улицы вышли люди, не имеющие нужды в колдунах, политических или каких-либо ещё. Даже сейчас этот процесс ещё далёк от завершения, но ясным можно считать одно: эпоха колдунов подходит к концу. Общество взрослеет, и Чумак в нём становится лишним. Заряжать воду больше не нужно.

Выходит, есть надежда, что жизнь и в Украине, и в России будет переустроена на новых, разумных началах, без колдовства и веры в помощь кого-то всемогущего. Сейчас люди не только обладают мозгами, но и научились худо-бедно ими пользоваться.

Прощайте, Аллан Владимирович. Вы были, и ваше время было. Но теперь ни того, ни другого больше нет.

Илья ФЕДОСЕЕВ

фото: zi.dn.ua