Еще один террорист из России, воевавший на Донбассе, получил 11 лет тюрьмы

Уроженец Северодвинска в апреле 2016 года вступил в террористическую организацию ЛНР.
Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Следствием установлено и в суде доказано, что уроженец г. Северодвинск Архангельской области РФ, в апреле 2016 года вступил в террористическую организацию ЛНР, в составе незаконных вооруженных формирований которой принимал участие в боевых действиях против сил АТО.
"В июле 2016 года указанный гражданин совместно с другими участниками террористической организации (гражданином Российской Федерации и гражданином Украины) недалеко от н. п. Троицкое Луганской области совершил нападение с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств на наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины, где во время боя был ранен и задержан, а его соучастники ликвидированы", — отметили в ГПУ.
3 марта судом было принято решение о назначении россиянину наказания в виде 11 лет лишения свободы.
Напомним, ранее террористу-россиянину из ДНР суд дал 11 лет тюрьмы.