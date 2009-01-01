Еще один террорист из России, воевавший на Донбассе, получил 11 лет тюрьмы

Уроженец Северодвинска в апреле 2016 года вступил в террористическую организацию ЛНР.

Террорист из РФ, воевавший на Донбассе, получил 11 лет тюрьмы obozrevatel.com

Луганской области приговором Попаснянского районного суда к 11 годам лишения свободы осужден гражданин России за участие в террористической организации, ведении агрессивной войны против Украины и незаконное обращение с оружием.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Следствием установлено и в суде доказано, что уроженец г. Северодвинск Архангельской области РФ, в апреле 2016 года вступил в террористическую организацию ЛНР, в составе незаконных вооруженных формирований которой принимал участие в боевых действиях против сил АТО.

"В июле 2016 года указанный гражданин совместно с другими участниками террористической организации (гражданином Российской Федерации и гражданином Украины) недалеко от н. п. Троицкое Луганской области совершил нападение с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств на наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины, где во время боя был ранен и задержан, а его соучастники ликвидированы", — отметили в ГПУ.

3 марта судом было принято решение о назначении россиянину наказания в виде 11 лет лишения свободы.

Напомним, ранее террористу-россиянину из ДНР суд дал 11 лет тюрьмы.