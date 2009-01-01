Из Украины выдворили еще одну российскую журналистку

Нерсесьян выдворили из Украины с запретом въезда сроком на три года.

Тамара Нерсесьян. фото: vesti.ru Служба безопасности Украины выдворила из страны российскую журналистку пропагандистского Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Тамару Нерсесьян.

Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, пишет "Интерфакс-Украина".

"Сегодня ночью ее выдворили с запретом въезда сроком на три года.", — сказала Гитлянская.

Ранее сообщалось, что СБУ принудительно выслала из Украины российскую журналистку "Саушкину".

Кроме того, за съемки антиукраинских сюжетов из Украины выдворена с запретом въезда на три года журналистка российского "Первого канала" Александра Черепнина.

фото: vesti.ru