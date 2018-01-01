"Если Медведев не прыгает, то сколько премий у фотографа?": в Сети потроллили рост премьера РФ

На кадрах российский чиновник почему-то получился выше хорватского лидера.

Пользователи соцсетей высмеяли рост российского премьер-министра Дмитрия Медведева на совместных фото с главой Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

Президент Хорватии специально прилетела не только посмотреть матч Россия – Хорватия, но и встретиться с Медведевым.

При этом официальные снимки по итогам встречи поразили пользователей новым ростом российского премьера. Несмотря на то, что рост Медведева – 162 см, а самой Грабар-Китарович – 173 см, на кадрах российский чиновник почему-то получился выше хорватского лидера.

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В Facebook люди отмечают: "Так как на фото видно, что Медведев не прыгает, то напрашивается вопрос, сколько государственных наград и премий получил кремлевский фотограф".

В комментариях люди пишут: "Стоит на тумбочке", "За ночь, на дыбе растянули", "Скорей всего сапожник ..., а не фотограф" и т.п.

Ранее президент России Владимир Путин удивил своим ростом во время встречи в Москве с Джоном Болтоном — советником президента США Дональда Трампа. Глава РФ, который в жизни на 4 см ниже американца, вдруг оказался выше Болтона.

Кроме того, политолог потроллил Путина из-за фото с Макроном. Главу России умудрились "дотянуть" до французского лидера, отметил эксперт.

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