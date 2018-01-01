"Эти люди решают, как тебе жить": россиянина собрались судить за мем

У мужчины конфисковали компьютер, теперь он под подпиской.

Фото из открытых источников

Против жителя российского Ростова-на Дону возбудили дело за созданный им мем.

Правоохранители посчитали, что картинка "подрывает авторитет депутатов Госдумы", пишет Telegram-канал Mash.

Некий Саша Лащенов создал пикчу из фотографий Валуева, Кобзона, Мизулиной, Жириновского и нескольких россиян. И подписал картинку: "Россиянин, присмотрись внимательней: эти люди решают, как тебе жить!".

"Где-то в недрах полицейской машины что-то проглотило этот мем, пожевало и отрыгнуло с вердиктом – "дискредитация имиджа России перед ЧМ-2018". На Сашу завели дело, и теперь он под подпиской", – сообщает Telegram-канал.

Также у мужчины конфисковали компьютер.

Напомним, странная поза депутата Госдумы Натальи Поклонской на инаугурации Путина стала мемом соцсетей. Позднее она прокомментировала этот факт.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram