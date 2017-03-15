"Это 17-й год". В Донецке боевики грабят отжатый отель Ахметова — соцсети

Подогнали грузовики к "Донбасс-Палас" и выносят все, пишут очевидцы.

Боевики на Донбассе informator.lg

В оккупированном Донецке боевики ДНР продолжают циничное разграбление отеля "Донбасс Палас", вынося из него все подчистую.

Об этом в соцсети сообщила риэлтор, дончанка Елена Маленкова, пишет donpress.

Он опубликовала "новости самой лучшей из "республик" , со ссылкой на местного жителя.

"Я не могу на это смотреть. Подогнали грузовики к "Донбасс-Палас" и выносят все! Посуду, шторы, барные стойки, зеркала, постели, полотенца… Грабят все! Донбасс-Арена светится огнями каждую ночь — идет разграбление! Это 1917й год. У меня уже сердце болит", — написал дончанин.

"Человеку 65 лет. Взрослый, порядочный, ненавидит "местную власть". Живет там с совсем старенькой мамой", — охарактеризовала его Маленкова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке боевики заблокировали "Донбасс Арену" и описали имущество "Шахтера".