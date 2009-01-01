Это — день памяти, а не политика. "Афганцы" Горловки и Енакиево отказались сниматься с флагами ДНР

В ряды "афганцев" затесался бывший боевик, да и тот был без регалий ДНР, пишет Александр Чернов.

"Афганцы" Горловки Соцсети

Вчера, 15 февраля, на оккупированных территориях Донбасса, как и в Украине,и отметили очередную годовщину вывода советских войск из Афганистана. Любопытно, что ветераны афганской войны отказались от участия в акциях, организованных оккупационными "властями" ДНР.

Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, в оккупированной Горловке на митинге-реквиеме ветераны сдержанно держались в сторонке от нескольких приехавших вместе с заммэра Жуковой моложавых активистов с флагами ДНР. "А коллективно фотографироваться на фоне данной символики — отказались! Озвученная причина: "Это — день памяти, а не политика!" И, как для сепарСМИ, так и "для себя" — снимались без всяких намеков на оккупационные реалии", — сообщает блогер.

"В Енакиево еще более многочисленная группа ветеранов-афганцев с самого начала дистанцировались от пары молодняка с тряпочками ДэНэРэ, прибывших с замсекретаря местной ОД "ДонРеспублика" Подольским. А к концу митинга ветераны вообще согнали их с территории мемориала и фотографировались и для местных СМИ и "для себя" — лишь своей группой. В неё, в силу должности, затесались заммэра Витрук и местный военком подполковник Компаниец. Они вынужденно наигранно улыбались, но перечить не пытались", — продолжает медик.

"Не знаю всех мотиваций ветеранов, не питаю иллюзий, что они — чисто (про)украинские иили антиДНРовские. Но даже, если истинной причиной явилась озвученная: "это — память, а не политика!" — значит, далеко не все еще потеряно в плане задуренности. И "руSSкомирная" идея не довлеет над фундаментальными ценностями, которые выше политики", — подчеркнул Чернов.

"Афганцы" Енакиево Соцсети

Он также добавил, что на фото "афганцев" Енакиево затесался один из активных "ополченцев" с весны 2014 по лето 2015 года. И он без наград ДНР — только с регалиями афганской войны.

Напомним, ранее Сеть порвало видео обращения украинского офицера к однополчанам-афганцам в РФ, который заявил, что буду драться до конца за свою Родину.