"Это все порноместь". "Самая горячая болельщица" ЧМ-2018 "отреклась" от съемок в фильмах для взрослых

Девушка выступила в жанре "Я - не я, корова - не моя".

Наталья Немчинова на стадионе 1rre.ru

Наталью Немчинову, которую в СМИ называли "самой горячей болельщицей" футбольного ЧМ в России и порноактрисой , категорически опровергла слухи о съемках в фильмах для взрослых.

Девушка заявила в интервью порталу "Московский комсомолец", что никаких порнофильмов с ней не существует. "Наверное, кто-то расстроится, но я никогда не работала в порноиндустрии. Все, что про меня пишут - неправда", — сказала она.

По словам Немчиновой, в изоболии имеющиеся в Сети ее эротические фотографии опубликовал после тяжелого расставания и ссор ее бывший возлюбленный – в качестве месте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Москве на ЧМ грудь журналистики "облапали" в прямом эфире.

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