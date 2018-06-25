"Это все порноместь". "Самая горячая болельщица" ЧМ-2018 "отреклась" от съемок в фильмах для взрослых

Девушка выступила в жанре "Я - не я, корова - не моя".
Девушка заявила в интервью порталу "Московский комсомолец", что никаких порнофильмов с ней не существует. "Наверное, кто-то расстроится, но я никогда не работала в порноиндустрии. Все, что про меня пишут - неправда", — сказала она.
По словам Немчиновой, в изоболии имеющиеся в Сети ее эротические фотографии опубликовал после тяжелого расставания и ссор ее бывший возлюбленный – в качестве месте.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Москве на ЧМ грудь журналистики "облапали" в прямом эфире.
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