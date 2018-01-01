"Езжай, стреляй, мсти за гусей". В России мужчина на тракторе едва не убил соседей из-за птиц

Сейчас "стрелок-мститель" находится под домашним арестом.

Пресловутый трактор "Телефакт"

На Южном Урале, в Челябинской области, мужчина стрелял в соседей из ружья, обвинив их в смерти своих гусей.

Соответствующее сообщение в среду, 4 июля, было опубликовано порталом "Telefakt". Мужчина, живший в поселке Петровский, заподозрил, что его гусей придушил зубами соседский пес и решил отомстить.

Употребив большое количество алкоголя, мужчина, взяв с собой охотничье ружье, поехал к соседям на тракторе. Вызвав главу их семьи на улицу, он начал по нему стрелять, но не попал. Тогда мужчина выскочил из кабины трактора и побежал за соседом, периодически стреляя из ружья в воздух.

Затем на улицу выскочила дочь соседа, услышавшая пальбу. Тракторист немедленно взял ее в заложники и пообещал "скоро пристрелить". Далее мужчина внезапно решил, что соседи достаточно настрадались и уехал на тракторе домой.

Сейчас он находится под домашним арестом. Ему вменяют статьи УК РФ "Покушение на убийство" и "Угроза убийством".

НАпомним, ранее сообщалось о том, что в России перед приездом Путина трактором распыляли духи на мусорной свалке.

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