Сегодня, 23:38 RSS

"Езжай, стреляй, мсти за гусей". В России мужчина на тракторе едва не убил соседей из-за птиц

Сегодня, 22:18

Сейчас "стрелок-мститель" находится под домашним арестом.

Трактор
Пресловутый трактор "Телефакт"
На Южном Урале, в Челябинской области, мужчина стрелял в соседей из ружья, обвинив их в смерти своих гусей.

Соответствующее сообщение в среду, 4 июля, было опубликовано порталом "Telefakt". Мужчина, живший в поселке Петровский, заподозрил, что его гусей придушил зубами соседский пес и решил отомстить.

Употребив большое количество алкоголя, мужчина, взяв с собой охотничье ружье, поехал к соседям на тракторе. Вызвав главу их семьи на улицу, он начал по нему стрелять, но не попал. Тогда мужчина выскочил из кабины трактора и побежал за соседом, периодически стреляя из ружья в воздух.

Затем на улицу выскочила дочь соседа, услышавшая пальбу. Тракторист немедленно взял ее в заложники и пообещал "скоро пристрелить". Далее мужчина внезапно решил, что соседи достаточно настрадались и уехал на тракторе домой.

Сейчас он находится под домашним арестом. Ему вменяют статьи УК РФ "Покушение на убийство" и "Угроза убийством".

НАпомним, ранее сообщалось о том, что в России перед приездом Путина трактором распыляли духи на мусорной свалке.

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Россия, Челябинская область, ружье, трактор. гуси, стрельба
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности