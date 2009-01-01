Филарет напомнил: участники АТО для УПЦ КП являются героями, а для предстоятеля УПЦ МП – "убийцами"

Филарет призвал все конфессии Украины "объединиться в молитве, чтобы Господь помог нам победить агрессора"

Митрополит Филарет.

Такое мнение высказал глава УПЦ КП митрополит Филарет во время заседания Верховной Рады, сообщает "Гордон".

"Церковь разделена. И одна украинская, и вторая украинская, но одна независимая – Киевский патриархат. Но там (в УПЦ МП. — ред.) тоже украинцы. А почему же они не объединяются в одну независимую церковь? А потому что неразумные, не знают, кому служат", — заявил он.

Филарет напомнил, что 8 мая 2015 года на торжественном заседании Верховной Рады, посвященном Дню памяти и примирения при зачитывании имен Героев поднялся весь зал, в том числе присутствовавшие на заседании иностранные гости, а остались сидеть только трое представителей Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием.

"Вот вы помните, в этом зале, когда президент Петр Порошенко вручал награды героям Украины, глава УПЦ МП не встал, не почтил героев и сказал, что мы не можем почтить убийц. Для нас герои, а для него убийцы. Могут такие духовные герои служить украинскому государству? Не могут", — отметил он.

Филарет призвал все конфессии Украины "объединиться в молитве, чтобы Господь помог нам победить агрессора". Он подчеркнул необходимость создания единой поместной православной церкви, которая "отстаивала бы интересы украинского народа, государства и православия".

В УПЦ МП заявляли, что Онуфрий, который не встал при зачитывании имен Героев на заседании Верховной Рады, хотел таким образом подчеркнуть необходимость прекращения войны. В пресс-службе церкви отметили, что митрополит неоднократно высказывал свое уважение защитникам украинских границ, но подчеркнули, что оправданий "подогреванию огня войны" быть не может.

Напомним, архиепископ Константинополя — Нового Рима и Вселенский патриарх Варфоломей І заявил, что поможет Украине получить объединенную православную церковь.