Фото на память. Проверка из РФ придумала, как бороться с "каруселями" боевиков на позициях

В одном из подразделений 2 АК, где должны быть 50 "штыков", оказалось только 15 человек.

Боевик ЛНР, иллюстрация informator.lg

Командование Южного ВО ВС РФ продолжаетсоединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) "армейских корпусов".

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на странице в Facebook.

По данным украинской разведки, во время проверки военнослужащих каждого подразделения фотографируют для предотвращения практики т.н. "каруселей", когда специально "подготовленные подразделения" перевозятся с одной позиции на другую чтобы представить для проверки необходимое количество должным экипированного личного состава.

А тем временем командиры подразделений во избежание ответственности за присвоение денежного и материального обеспечения "мертвых душ" в авральном порядке оформляют на отсутствующих военнослужащих документы как дезертиров.

Так, в одном из подразделений 2 АК, которое с начала года в составе 50 военнослужащих находится на полигоне, в наличии только 15 человек. На отсутствующих срочно оформляют документы о самовольном оставлении места службы, в том числе на тех, которые за "договоренности" с командованием уехали в РФ или были отпущены на сезонные сельхозработы, рассказали в ГУР МОУ.

Ранее "Главред" сообщал, что проверка из РФ "копает" под командование "армии Новороссии" за небоевые потери и дезертирства.