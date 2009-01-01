ФСБ рулит на Донбассе. Боевики задерживают охранников и активно вербуют их в свои ряды

Рейды боевики проводят под руководством представителей ФСБ России.

Боевики на Донбассе, иллюстрация joinfo.ua Террористы ДНР и ЛНР массово задерживают работников местных охранных фирм, руководители которых недостаточно активно сотрудничают с боевиками, и вербуют их в свои ряды.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

Как отметили в ГУР, такие рейды боевики проводят под руководством представителей ФСБ России.

"Под руководством представителей ФСБ РФ комендантскими подразделениями 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, совместно с т.н. правоохранительными органами ДНР и ЛНР, под предлогом розыска дезертиров, проводятся рейды по задержанию сотрудников местных охранных фирм, руководители которых недостаточно активно сотрудничают с командованием российских оккупационных войск", — говорится в сообщении.

В разведке также отметили, что задержанным охранникам боевики предлагают оформить контракты на прохождение военной службы в соединениях и частях российских оккупационных войск.

В ГУР ранее сообщали о том, что боевики вербуют жителей, которые остались без работы из-за блокады на Донбассе.