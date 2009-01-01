ФСБ усложнила жизнь жителям ДНР, не пускает в Россию без украинских документов

Жители ДНР вынуждены стоять в огромных очередях по 12 часов в ожидании выехать в РФ.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По его информации, приграничная служба ФСБ РФ усиленно проверяет транспортные средства, не признает документы, выданные боевиками, указывая, что въезд возможен только по украинским паспортам.

"С начала 2017 года фиксируются осложнения процедуры пересечения жителями ДНР государственной границы Украины и РФ в зоне пункта пропуска "Успенка" во время выезда в Россию. Ожидание возможности выехать в РФ на данном участке занимает 10-12 часов. Подобное длительное простаивание в очередях вызвано ужесточением процедуры проверки документов и транспорта сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ", — пишет Тымчук.

Эксперт также отметил, что "российская сторона в массе случаев отказывается признавать документы, выданные ДНР, указывая, что въезд возможен только по украинским документам. Кроме того, дополнительные проверки проводят российские кинологи. Также на образование очередей влияет увеличение количества спекулянтов из ДНР, которые регулярно выезжают в РФ".

Нардеп также отметил, что такие требования заставили жителей ДНР пересекать КПП на линии разграничения в пунктах пропуска, подконтрольных Украине.

"В этих условиях жители ДНР начали отдавать предпочтение пересечению госграницы Украины с РФ в пределах пунктов пропуска, подконтрольных Украине (север Луганской обл. и Харьковская область,), для чего они предварительно вынуждены пересекать КППВВ на линии разграничения, — пишет Тымчук.

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что российские пограничники не признают ДНР и ЛНР, а жителей называют "шизофрениками".