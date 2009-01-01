ФСБ задержала в Крыму российского военного и его знакомую за шпионаж в пользу Украины

Задержаный сознался в передаче секретных данных главному управлению разведки Минобороны Украины.

Сотрудники ФСБ России задержали в Симферополе гражданина России Дмитрия Долгополова, который проходит военную службу в оккупированном Крыму, и его приятельницу Анна, которых подозревают в шпионаже в пользу Украины.

"Указанные лица собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота", — заявили в ФСБ, сообщает "Интерфакс".

Как пишет издание, Долгополов сознался в передаче секретных данных главному управлению разведки Минобороны Украины.

"Я пытался передать секретную информацию главному управлению разведки министерства обороны Украины", — сказал Долгополов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Статья 275 УК РФ предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 12 до 20 лет.

Нпомним, резидентам российской разведки в Харькове объявлено о подозрении в госизмене.