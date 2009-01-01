ФСБ задержала в Крыму российского военного и его знакомую за шпионаж в пользу Украины

Задержаный сознался в передаче секретных данных главному управлению разведки Минобороны Украины.
"Указанные лица собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота", — заявили в ФСБ, сообщает "Интерфакс".
Как пишет издание, Долгополов сознался в передаче секретных данных главному управлению разведки Минобороны Украины.
"Я пытался передать секретную информацию главному управлению разведки министерства обороны Украины", — сказал Долгополов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).
Статья 275 УК РФ предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 12 до 20 лет.
Нпомним, резидентам российской разведки в Харькове объявлено о подозрении в госизмене.