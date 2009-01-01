"Гаишники" ДНР терроризируют водителей машин на украинских номерах — документы изымают, авто отжимают

Машины останавливают под предлогом нахождения "в розыске".

Власти ДНР не только наживаются на замене автономеров , но и терроризируют водителей с регистраций в других областях Украины.

Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, министр незаконного МВД ДНР Алексей Дикий дал указание работникам т.наз. "ГАИ МВД ДНР" по выявлению и "особому контролю" на территории временно оккупированных районов Донецкой области автомобилей с не местной регистрацией.

Под удар попали автомобили с регистрационными номерными знаками других областей Украины, кроме Донецкой области. В частности, работники "ГАИ" останавливают и тщательно досматривают эти авто.

Отмечаются случаи задержания их владельцев (водителей) под предлогом нахождения данных авто "в розыске", после составления соответствующих документов автомобили изымаются и отправляются якобы на штрафплощадку, а водители отпускаются, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в Беларуси авто на номерах ЛНР арестовали и отогнали на штрафплощадку.