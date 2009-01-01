Где найти Украину в польском Перемышле?

В 60-тысячном городе живет около двух тысяч этнических украинцев. Еще столько же приехали сюда за последние годы — кто-то на учебу, кто-то на работу.

Главред Маршрут выходного дня, или Перемышль — маленький Львов.

Как только в ХХ веке ни называли Перемышль — и украинским городом на польской земле, и западными воротами Украины. Но от этого он не становился более украинским. Здесь всегда вступали в противоборство национальные интересы — украинские и польские. Так было и в 1930-1940 годы, так было и во времена свободной Польши и независимой Украины.

Поход по музеям

Перемышль — город с тысячелетней историей. Первое упоминание о нем можно найти в "Повести временных лет". Тогда киевские князья ходили на поляков и отвоевывали города, в том числе и Перемышль. Позднее это был центр Перемышльского княжества, который входил в Галицко-Волынское государство. С XIV века город в составе польской короны.

Обо всем этом можно узнать не только из литературы по истории, но и из музейных экспозиций. Правда, в самом Перемышле приходится читать между строк.

На первом этаже музея Перемышльского края на Рыбной площади в полутемном зале стенды рассказывают о добывании огня и изготовлении глиняной посуды, остатках ювелирных украшений и костях мамонтов.

Кресты-энколпионы ХІ-ХІІІ веков Главред

В одной из витрин за стеклом — кресты-энколпионы ХІ-ХІІІ веков и реконструкция храма Святого Николая ХІІІ века. Над ними — карта с упоминанием Галицко-Волынского княжества.

Один из залов второго этажа посвящен церковным реликвиям. "На синем фоне — иконы восточного обряда, на красном — западного", — поясняет экскурсовод при входе.

На синем фоне — иконы восточного обряда Главред

И хотя красный фон доминирует, этот зал, пожалуй, одно из немногочисленных мест в Перемышле, где по количеству доказательств можно понять, что эти земли не всегда и не целиком были польскими.

Еще одно упоминание об украинцах мы находим в зале на третьем этаже, посвященном жизни в Перемышле в период Второй мировой войны. За стеклом — текст обращения СС в отношении еврейского населения, датированного осенью 1942 года. "Украинец или поляк, который любым поступком попытается помешать акции выселения жидов, будет расстрелян", — гласит объявление. Оно написано на трех языках: немецком, польском и украинском. Этот факт косвенно доказывает: украинцев в городе проживало предостаточно.

Обращение оккупационных властей к жителям Перемышля Главред

Маленькая выставка "Гуцульские сокровища" в этом же музее свидетельствует о том, что поляки считают гуцулов своими, просто как-то так случилось, что часть их сейчас проживает на территории современной Украины. Перемышлянам показывают косовскую посуду и сакральные деревянные предметы, акварельные рисунки и вышитую сорочку, кожаный пояс и тканную крайку.

Гуцульские сокровища Главред

В маленьком Перемышле есть еще один музей на площади Рынок — истории города. Он расположен в старой каменнице, которая называется Бжиковская, по фамилии ее собственника. Когда-то в этом здании был склад, магазин, мастерская закройщика, квартиры аптекаря и депутатов.

Девушка в народном платье Главред

Сегодня в представленной версии истории города украинцам места тоже не нашлось. Слово "Украина" встречается лишь раз — на стенде с биографией польского художника Марианна Стронски. Он родился на земле нынешней Тернопольской области. На его полотнах виды польского Перемышля и хорватского Дубровника, девушки в народных костюмах и абстрактная графика.

В разлуке с городом

В начале ХХ века треть населения Перемышля составляли украинцы. В городе действовала украинская гимназия, Украинский народный дом, украинские церкви, товарищества, землячества, культурные и политические организации. Говорят, в те времена Перемышль был более украинским, чем, например, Львов.

В 1918 году при распаде Австро-Венгерской империи украинцы на две недели получили власть в городе. После их сменили поляки при помощи движения "перемышльских орлят", которые боролись с украинцами. После победы польские власти установили контроль над городом до 1939 года, когда Третий Рейх и СССР разделили Речь Посполиту и провели границу на этом участке по реке Сан — левобережная часть Перемышля оказалась в Германии, а правобережная — в Советской Украине. В 1941 году Перемышль полностью перешел под контроль Германии, в 1944-м его правобережная часть снова оказалась в составе Дрогобычской области УССР. А уже в следующем году город был полностью передан Польше.

После наступил самый трагический год в истории украинцев Перемышльской земли — 1947-й, когда в результате операции "Висла" этнические украинцы были переселены — кто-то вывезен вглубь Советского Союза, кто-то вглубь Польши.

"В самом городе Перемышль украинцев, как в окрестностях, не выселяли, но они были вынуждены скрываться от преследований — за ними приходили по ночам и уводили", — говорит Мария Туцька, руководитель перемышльского отдела Объединения украинцев в Польше.

Семья Марии, проживавшая в окрестностях Перемышля, была вывезена на север Польши, поближе к Гданьску. Ее родители всегда мечтали вернуться в родной край. Когда Мария рассказывает об этом, у нее в глазах появляются слезы. Она вспоминает тот переезд в чужой дом, долгие поиски работы и жизнь под наблюдением.

"Перемышль — особенный для меня город, и я, действительно, влюблена в него, — рассказывает Мария Туцька в интервью "Главреду". — Думаю, мне передалась эта любовь от родителей и дедов. Когда я была еще маленьким ребенком, росла где-то там под Гданьском, мои родители всегда говорили, что надо вернуться к себе. Они очень тяжело работали, чтобы возвратиться на эти земли. И вернулись. Тут я уже училась. Но моя бабушка, которая тоже вернулась в Перемышль, никогда не ездила после возвращение в свое село. Она сказала, что ее сердце разобьется, если она увидит его. Накануне выселения семья бабушки построила новый дом, который был сожжен прямо у нее на глазах".

Украинцы как дома

В современном Перемышле об украинцах мало что напоминает. Иногда кажется, что местные даже как-то брезгливо относятся к украинскому языку. Например, при поселении в отель нас предупредили: разговаривайте либо на польском, либо на английском, хотя я же прекрасно понимаю, что поляки с украинцами при желании могут друг друга понять, разговаривая на родных языках.

На вывесках Перемышля нет улиц, названных в честь известных наших людей, на домах отсутствуют мемориальные таблички. Хотя есть о ком вспоминать: здесь работала украинская художница Елена Кульчицкая, бывали Иван Франко и Соломия Крушельницкая.

"Вот на этом месте, где сейчас стоите вы, пела Крушельницкая", — говорит Туцька, когда мы выходим на сцену зала в Украинском народном доме. В полумраке стоят столы и стулья. И слышен стук собственных шагов.

Украинский народный дом Главред

Украинский народный дом — это на самом деле обитель для многих этнических украинцев Перемышля. Здание в стиле украинского модерна было построено в 1904 году. На его фасаде — имитация украинской вышивки, внутри — украинский дух. Оно было возведено благодаря адвокату и борцу за утверждение украинской власти в регионе — Теофилу Кормошу. После операции "Висла" здание было конфисковано, а спустя время отдано в аренду украинцам. Передача Народного дома украинской общине Перемышля состоялась лишь в марте 2011 года. И то украинцам пришлось выкупить дом за 1% от стоимости.

Украинский народный дом sicheslavets.livejournal.com

Украинский народный дом sicheslavets.livejournal.com

"Подвалы, сцена, крыши были в аварийном состоянии, — вспоминает Мария. — Выступления на сцене мы могли организовывать лишь в летнее время — отсутствовала система отопления. Сейчас тут тепло. Мы сделали за собственные деньги и гранты ремонт на втором этаже. На очереди — третий". Мария ведет по лестнице к металлической решетке. Сквозь нее видны кирпичные обтертые стены и огромный слой пыли на полу, над головой — временная крыша.

"Многие проблемы не видны снаружи, — констатирует она. — А перемышляне ими даже не интересуются. Многие даже не знают, что это за здание на площади Рынок. Хотя есть те, кому сюда интересно заглянуть. Была в городе как-то "Ночь в музее", к нам пришло аж 120 человек. В темноте, конечно, видно всех не было. Но среди посетителей многие, оказалось, никогда не были в Украинском доме и в этом зале".

От оскорблений к примирению

Но как бы долго мы ни рассказывали о следах украинцев в Перемышле, сегодня в городе отношение к украинцам сложное. С одной стороны — местные националисты, в том числе представители городских властей, то и дело пытаются указать на то, что Перемышль для украинцев — не родной дом.

Конфликт между поляками и украинцами, который начался вначале 1990-х, когда границы были открыты, и в Польшу, в том числе и Перемышль, поехали мигранты из Украины, получил свое радикальное продолжение в 2016-м.

26 июня 2016 года десяток молодых людей в возрасте 18-20 лет в черных футболках с надписью "Precz z Banderą!" ("Бандеру — вон!") сопровождали колону украинцев к могиле борцов за волю Украины в Пикулычах (в 1945 году почти всех украинцев из этого села переселили в Украину, а УПА защищала мирное украинское население, не позволяя полякам заселять освободившиеся территории).

Сначала они долго стояли у входа в собор Ивана Крестителя пока шла служба, сдвинулись с места, когда была сформирована хода в форме креста. За всем наблюдали полицейские. Они видели, как появились еще молодые люди с плакатами, наблюдали, как один из них подбежал к участнику шествия в вышитой черно-красной сорочке и разорвал ее со словами "Nie przejdziecie!" и "Won z Polski!" ("Не пройдет!" и "Вон из Польши!"). Тогда полиция реагировала не очень активно.

Акция польских националистов prostir.pl

Акция польских националистов PAP/Darek Delmanowic

10 декабря 2016 в городе состоялся "Марш орлят перемышльских и львовских".

Марш орлят перемышльских и львовских Lukasz Solski/przemysl.naszemiasto.pl

Он проходил под патронатом мэра города Роберта Хомы. Во время шествия один из участников под Украинским народным домом закричал "Смерть украинцам!", "Перемышль, Львов — всегда польские!". И люди в колоне его поддержали.

После марша его организаторы заявили, что видео происшедшего — провокация, нацеленная на создание негативного имиджа города и страны, а кричали посторонние люди, возможно, и сами украинцы. Впоследствии провокатор был задержан. Им оказался не-украинец. Ему грозит тюремный срок — от трех месяцев до нескольких лет.

"Подобные обострения не выгодны ни полякам, ни украинцам. Они нужны некой третьей силе, которая именно сейчас решила поднять новую волну с провокациями и драками", — говорит Мария, намекая на российский след.

Декабрьские события в Перемышле вынесли подспудный конфликт между украинцами и поляками на новый уровень. Именно после них СБУ запретила въезд на территорию Украины мэру Роберту Хоме. Правда тот запрет закончился его отменой и оправданиями, но надо заметить, что к подобным радикальным решениям Украина еще не прибегала.

В противовес таким агрессивным действиям поляков по отношению к украинцам выступает ситуация, когда местные жители затаились в ожидании еще большего потока украинцев, а значит — денег в город. Как это уже было в 1980-х.

Несмотря на все трудности, украинцев на улицах провинциального польского городка много. Это они заходят в приграничные магазины и выходят из них с торбами покупок, которые увозят к себе домой в Украину. Это они после службы в церквях в воскресенье, купив при входе в храм свежую украинскую газету, как и поляки, гуляют по улицам, заходят в кафе на мороженое.

Перемышль Главред

Перемышль Главред

Среди встретившихся есть и заробитчане, и студенты, и люди, приехавшие за покупками и, конечно же, этнические украинцы, предки которых жили на этой земле сотнями лет.

Перемышль Главред

"Жить можно, работать нужно", — уверена Мария Туцька. И в ее глазах нельзя не заметить огонек надежды: спокойствие точно придет и в ее родной дом, а украинцы и поляки будут жить в мире на польской земле в 12 километров от украинской.

Главред

Татьяна Катриченко

фото: sicheslavets.livejournal.com