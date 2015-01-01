Гектор, Хрусталина и Хризон. Названы самые популярные и необычные имена новорожденных в 2016 году

Не остались в стороне украинские родители от международных тенденций.

Названы самые популярные и необычные имена новорожденных УНИАН

В 2016 году родители часто давали новорожденным старинные имена: в Украине то и дело регистрировали Милану, Злату, Богдану, Соломию и Юстину, а также Даниила, Зоряна, Любомира, Тихона, Родослава и Северина.

Об этом сообщает cosmo.com.ua.

Не остались в стороне украинские родители от международных тенденций: София, Ева, Эмма, Мишель, Джоанна, Елизавета, Марк, Маргарита, Оскар, Леонардо, Гектор, Эрик и Илай были в моде.

Самыми популярными именами в целом среди детей остаются Анна, София, Мария, Ева, Дмитрий, Александр, Иван, Тимур и Артем.

Однако были и те, кто отличился, назвав свое чадо Домысла, Влоята, Алегра, Киприада, Боцан, Леайда, Эджи, Камо, Айва, Хрусталина, Хризон, Виват, Мартин-Лютер и Добрыня-Никитич.