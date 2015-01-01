Гектор, Хрусталина и Хризон. Названы самые популярные и необычные имена новорожденных в 2016 году

Не остались в стороне украинские родители от международных тенденций.
Об этом сообщает cosmo.com.ua.
Не остались в стороне украинские родители от международных тенденций: София, Ева, Эмма, Мишель, Джоанна, Елизавета, Марк, Маргарита, Оскар, Леонардо, Гектор, Эрик и Илай были в моде.
Самыми популярными именами в целом среди детей остаются Анна, София, Мария, Ева, Дмитрий, Александр, Иван, Тимур и Артем.
Однако были и те, кто отличился, назвав свое чадо Домысла, Влоята, Алегра, Киприада, Боцан, Леайда, Эджи, Камо, Айва, Хрусталина, Хризон, Виват, Мартин-Лютер и Добрыня-Никитич.