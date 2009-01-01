Генпрокуратура сообщила о подозрении олигарху Грановскому

Речь идет именно об олигархе Грановском, а не его однофамильце — нардепе от фракции БПП.

Украинскому олигарху, одесситу Александру Грановскому сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, продолжается досудебное расследование преступлений, совершенных должностными лицами ООО "Тедис Украина".

"По результатам проведенного досудебного расследования добыто достаточно доказательств для сообщения о подозрении жителю города Одесса, украинскому олигарху Грановскому в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенном лицом, которое обязано их уплачивать, которые привели к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивном предпринимательстве, то есть создании субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины", — говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что Грановский по предварительному сговору со служебными лицами вышеуказанного ООО, которым уже сообщено о подозрении, создал преступную схему уклонения от налогов.

"В связи с изложенным, 23 мая следователями и прокурорами Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Грановскому сообщено о подозрении в совершении вышеуказанных уголовных правонарушений. В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводится комплекс необходим следственных и процессуальных действий с целью установления всех фактических обстоятельств совершения уголовных правонарушений и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности", — отметили в ГПУ.

Между тем, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на странице в Facebook уточнила, что речь идет именно об олигархе Александре Грановском, а не его однофамильце — нардепе от фракции БПП.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщал о том, что в Украине разоблачена схема особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в частности, для финансирования терроризма монопольным дистрибьютором табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (сейчас — "Тедис Украина").