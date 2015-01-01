Генштаб готовит призыв в ВСУ офицеров запаса, не служивших в армии

Под призыв подпадают те, кто закончил военные кафедры, но не служил в вооруженных силах.

Генштаб готовит призыв в ВСУ newsukraine.com.ua

В 2017 году в Украине будут призваны в ряды ВСУ офицеры запаса, те, кто закончил военные кафедры вузов.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления персоналом Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк, сообщает InfoResist.

"Планируем в этом году провести призыв. В количестве порядка четырех тысяч", — говорит Андрусяк.

Под призыв подпадают те, кто закончил военные кафедры, но не служил в вооруженных силах. "Согласно руководящим документам, под призыв подпадают лица до 43 лет, которые не служили в вооруженных силах", — добавил полковник Генштаба.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что в случае серьезного обострения ситуации на Донбассе мобилизация в стране будет объявлена немедленно.