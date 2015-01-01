Геращенко рассказала, как Россия шантажирует Украину пленными на Донбассе

Вопрос заложников стал одним из самых эмоциональных, тяжелых, заявила Геращенко.

Пленные на Донбассе Reuters

Переговоры по освобождению украинских заложников следует проводить только с Россией, а не с главарями боевиков.

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в эфире "5 канала".

"Россия шантажирует Украину пленниками, которых не отпускает, несмотря на договоренности, впрочем, переговоры по освобождению украинских заложников должны продолжаться, и именно со страной-агрессором, а не с главарями боевиков", — отметила она.

По ее словам, "вопрос заложников стал одним из самых эмоциональных, тяжелых".

"Это та тема, тот козырь, который Москва держит у себя в рукаве и пытается им шантажировать Украину и мир, требуя амнистии. Решение о том, кого освободить, когда освободить, как освободить принимают не Игорек и Саша, а принимает именно Москва. Поэтому здесь очень важно говорить именно с Москвой: искать путь, как требовать от Москвы освободить наших пленников", — подчеркнула Геращенко.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали, как два украинских воина попали в плен боевиков.