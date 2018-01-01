Гей-свадьба в британской королевской семье: женится кузен Елизаветы II

Такой союз у монархов будет зарегистрирован впервые.

Джеймс Койл (слева), Пенни (в центре), Ивар Маунтбаттен (справа) фото: The Daily Mail

Кузен королевы Елизаветы II, 55-летний лорд Ивар Маунтбаттен, женится на своем возлюбленном, 56-летнем Джеймсе Койле. В истории британской королевской семьи однополый брак будет заключен впервые.

Как сообщает Daily Mail, никто из монаршей семьи посетить свадьбу не намерен. Отмечается, что не приедет даже принц Эдвард, с которым лорд Ивар дружит на протяжении многих лет.

"Софи (Уессекская) и Эдвард знают о наших планах, и они очень за нас рады. К сожалению, они не смогут приехать на свадьбу. Их расписание забито на месяцы вперед, они далеко, но они обожают Джеймса. Все его обожают", - подчеркивает Маунтбаттен.

Примечательно, что на свадьбу приедет экс-супруга лорда Ивара, Пенни. Известно, что бывшая семейная чета после развода сохранила дружеские отношения, более того, Пенни относится к Джеймсу по-дружески.

По словам Джеймса Коила, свадебная церемония будет маленькой для близких родственников и друзей. Также не будет никаких традиционных элементов, как разрезание торта и первый танец молодоженов.

Напомним, широкий резонанс вызвала другая королевская свадьба. Принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой 19 мая. Церемония бракосочетания проходила в часовне Святого Георгия.

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