Геймер бросил самую сексуальную ведущую погоды, чтобы побольше играть: фото

В общем, "прошла любовь, завяли помидоры - а вместе с помидорами завяли огурцы".

Дуглас Мартин, известный киберспортсмен, выступающий за команды compLexity Gaming в шутере от первого лица Call of Duty, объявил на своей странице в сервисе микроблогов Twitter о том, что прекращает отношения с мексиканской телеведущей и фотомоделью Янет Гарсией.

Парень утверждает, что решился расстаться с девушкой из-за того, что крайне желает улучшить уровень выступлений на кибертурниров. По словам Мартина, из-за постоянной занятости он не может уделять Гарсии необходимое ей количество внимания. В ответ девушка написала – "ее сердце разбито".

К слову, в нынешнем году Гарсия с большим отрывом возглавила рейтинг самых сексуальных ведущих прогнозов погоды среди телеканалов всего мира. На ее страницу в Instagram подписано более шести миллионов человек.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сексуальная ведущая прогноза погоды застраховала свои ягодичные мышцы на миллионы долларов.

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