Гибель политологов в аварии на Ровенщине: следствие подозревает умышленное убийство

По данным следствия, водитель грузовика DAF умышленно допустил столкновение с Opel Omega, в котором ехали политологи.

Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

В ходе расследования было установлено, что 6 сентября водитель грузовика DAF, "имея умысел на противоправное причинение смерти двум или более лицам", умышленно допустил столкновение с автомобилем Opel Omega, в котором ехали политологи.

Следствие также выяснило, что к преступлению, кроме водителя DAF, может быть причастно еще одно лицо, которое владеет мобильным номером сети "Киевстар". Поэтому правоохранители попросили суд разрешить доступ к информации о звонках, совершенных через эту SIM-карту.

Таким образом правоохранители хотят проверить возможную причастность лица к совершению ДТП.

Следственный судья удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Как известно, рано утром 6 сентября в результате ДТП, произошедшем на трассе Киев-Ковель-Ягодин в Рокитновском районе Ровенской области, погибли пятеро политологов —Александр Маслак, Алексей Куренной, Владимир Карагяур, Александр Никоноров и Сергей Попов.

Во время аварии автомобиль Opel Omega выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом.