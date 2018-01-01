Гигантский кит резким появлением шокировал туристов в Австралии: видео

Огромное животное забрызгало лодку с людьми водой.

Гигантский кит показал шоу испуганным туристам Фото: Reuters

Неподалеку от города Порт-Маккуори, на восточном побережье Австралии невероятных размеров кит выпрыгнул из воды прямо перед лодкой с туристами , сделав в воздухе красивый пируэт.

Огромное животное раскачало лодку с людьми, забрызгав зевак потоками воды. Видео опубликовано в YouTube.

Группа туристов испугалась не на шутку, однако это не помещало им воскликнуть от восторга и снять инцидент на камеры мобильных телефонов.

Морской красавец не просто сделал эффектный прыжок. Он прокрутился в воздухе и воде, продемонстрировав туристам свою величественную красоту.

Напомним, впервые в истории наблюдений в Красном море был замечен голубой (синий) кит. Сейчас специалисты и экологи пытаются определить причины появления в водах Египта.

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