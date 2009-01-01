Главарь ДНР о "киборгах" и "живой воде". В него стреляешь — он идет на тебя даже без головы

"Всю обойму в него выпустиш, а он идет на тебя. Истории про "киборгов" — не сказки", — говорит Басурин.

Фото: Сергей Лоико, ВВС; facebook.com/sergei.loiko

Один из главарей донецких боевиков, который называет себя заместителем "командующего корпусом министерства обороны ДНР" Эдуард Басурин заявил, что украинские военнослужащие воюют "под влиянием сильной пропаганды и психотропных препаратов".

Об этом он заявил в интервью российскому изданию "Известия".

"Ведь истории про "киборгов" (так называли защитников донецкого аэропорта за их мужество и героизм ред.) — это не сказки. Мы сначала столкнулись с таблетками. А потом в аэропорту обнаружили баклажки с надписью "живая вода". Отправили в лабораторию. Это было сильнейшее психотропное средство, полностью отключающее чувство боли и страха", — говорит он.

"Человек под воздействием такого средства не падает от выстрелов. Можно всю обойму выпустить, а он идет на тебя. И вот эти случаи и сейчас отмечали, на Промке (Авдеевская промзона — редщ.), на юге. В полный рост идут в атаку. Его убиваешь — он идет. В него стреляешь — он падает, встает, опять идет. Пока в голову не попадешь или в сердце. Ну если броник — в сердце тяжело. Может и без головы пытаться подняться и идти", — заявил представитель НЗФ.

По словам Басурина, боевики "выяснили, что психотропное средство действует ровно 10 дней".

"И Украина всегда очень настойчиво требовала, чтобы ротация проходила раз в 10 дней", — заявил также боевик.

Напомним, ранее начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что "киборги" заставили агрессора отказаться от дальнейших наступательных действий.