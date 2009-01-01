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Главарь ДНР решил запустить в оккупированной Горловке завод "Стирол"

Сегодня, 12:19

В ДНР планируют открыть ряд химических и фармацевтических предприятий.

Стирол, завод
infoindustria.com.ua
В террористической "Донецкой народной республике" (ДНР)решили возобновить работу одного из крупнейших химических предприятий Украины — завода "Стирол", который был закрыт с 2014 года. 

Об этом заявил главарь ДНР Александр Захарченко, пишет Интрефакс.

"В ближайшее время планируется открыть ряд химических и фармацевтических предприятий, в частности, завод "Стирол", также будет запущена новая лава в одной из шахт до конца февраля", — говорит Захарченко.

Ранее экс-министр обороны Валерий Гелетей предупреждал, что Горловке грозит трагедия континентального масштаба, зацепит и Россию.

СПРАВКА. Промышленный концерн "Стирол" расположен в городе Горловка. Принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу. 8 мая 2014 года завод временно приостановил производство в связи с военными действиями на Донбассе. 

фото: infoindustria.com.ua

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ДНР, Горловка, запуск, завод, Стирол, Захарченко
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