Главарь ДНР решил запустить в оккупированной Горловке завод "Стирол"

В ДНР планируют открыть ряд химических и фармацевтических предприятий.

В террористической " Донецкой народной республике " (ДНР)решили возобновить работу одного из крупнейших химических предприятий Украины — завода

Об этом заявил главарь ДНР Александр Захарченко, пишет Интрефакс.

"В ближайшее время планируется открыть ряд химических и фармацевтических предприятий, в частности, завод "Стирол", также будет запущена новая лава в одной из шахт до конца февраля", — говорит Захарченко.

Ранее экс-министр обороны Валерий Гелетей предупреждал, что Горловке грозит трагедия континентального масштаба, зацепит и Россию.

СПРАВКА. Промышленный концерн "Стирол" расположен в городе Горловка. Принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу. 8 мая 2014 года завод временно приостановил производство в связи с военными действиями на Донбассе.

фото: infoindustria.com.ua