Главарь ДНР решил запустить в оккупированной Горловке завод "Стирол"

В ДНР планируют открыть ряд химических и фармацевтических предприятий.
Об этом заявил главарь ДНР Александр Захарченко, пишет Интрефакс.
"В ближайшее время планируется открыть ряд химических и фармацевтических предприятий, в частности, завод "Стирол", также будет запущена новая лава в одной из шахт до конца февраля", — говорит Захарченко.
Ранее экс-министр обороны Валерий Гелетей предупреждал, что Горловке грозит трагедия континентального масштаба, зацепит и Россию.
СПРАВКА. Промышленный концерн "Стирол" расположен в городе Горловка. Принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу. 8 мая 2014 года завод временно приостановил производство в связи с военными действиями на Донбассе.
фото: infoindustria.com.ua